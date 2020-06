‘The French Dispatch’ di Wes Anderson guida la selezione di Cannes 2020 (anche se non si farà)

Il Festival di Cannes 2020 si è fermato, ma in realtà non si ferma. Dopo che l’evento previsto per la metà di maggio è rimasto bloccato a causa dell’emergenza coronavirus, si è scelta una forma inedita per farlo sopravvivere almeno simbolicamente: assegnare un “bollino” con cui alcuni film verranno accompagnati a festival “amici” o direttamente nelle sale, attraverso proiezioni ufficiali. Una sorta di certificazione “a Croisette zero”, con il plauso del direttore generale Thierry Frémaux, deciso fino all’ultimo a non bloccare il concorso cinematografico più prestigioso del mondo ma poi costretto allo stop.

È stato lui, nel corso di una conferenza stampa ufficiale, a comunicare i film selezionati. Il titolo di punta è The French Dispatch di Wes Anderson, ambientato proprio in Francia (nella redazione della succursale di un immaginifico quotidiano statunitense) e con un cast all-star: Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Frances McDormand, Saoirse Ronan, Edward Norton e molti altri. Tra gli altri film di spicco ci sono il nuovo attesissimo capolavoro Pixar, Soul, e le opere di Steve McQueen (con due progetti: Lover’s Rock e Mangrove), Thomas Vinterberg e François Ozon. Oltre a Falling, l’esordio alla regia di Viggo Mortensen già passato all’ultimo Sundance Film Festival, e Aya and the Witch di Gorō Miyazaki, figlio del più celebre Hayao. Nella selezione c’è pure Last Words di Jonathan Nossiter, girato in Italia e con la nostra Alba Rohrwacher nel cast.

Tra i record dell’edizione “fantasma”, si segnalano l’apertura alla commedia (rigorosamente “made in France”) e la presenza di autori giovani e soprattutto di registe donne: sono 16 in totale, un numero mai raggiunto prima nella storia del Festival.

Ecco i film della selezione ufficiale del Festival di Cannes 2020:

The French Dispatch di Wes Anderson

Été 85 di François Ozon

Un Triomphe di Emmanuel Courcol

Here We Are di Nir Bergman

True Mothers di Naomi Kawase

Lover’s Rock di Steve McQueen

Mangrove di Steve McQueen

Druk (Another Round) di Thomas Vinterberg

Last World di Jonathan Winters

ADN di Maïwenn

Last Words di Jonathan Nossiter

Heaven: To The Land of Happiness di Im Sang-soo

Les Hommes di Lucas Belvaux

Peninsula di Sang-ho Yeon

The Real Thing di Koji Fukada

Passion simple di Danielle Arbid

The Good Man di Marie-Castille Mention-Schaar

Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait di Emmanuel Mouret

John and the Hole di Pasquale Cisto

Limbo di Ben Sharrock

Médecin de nuit di Elie Wajeman

Enfant Terrible di Oskar Roehler

Falling di Viggo Mortensen

Slalom di Charlène Favier

Ibrahim di Samir Guesmi

Seize printemps di Suzanne Lindon

Garçon Chiffon di Nicolas Maury

Antoinette dans les Cévennes di Caroline Vignal

Le Discours di Laurent Tirard

L’Origine du monde di Laurent Lafitte

French Tech di Bruno Podalydès

9 jours à Raqqa di Xavier de Lauzanne

Les Chasseurs de truffe di Michael Dweck et Gregory Kershaw

Gagarine di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh

The Death Of Cinema And My Father Too di Daniel Rosenberg

Broken Keys di Jimmy Keyrouz

Casa de Antiguidades di João Paulo Miranda Maria

Pleasure di Ninja Thyberg

Si le vent tombe di Nora Martirosyan

Striding Into The Wind di Wei Shujun

The Billion Road di Dieudo Hamadi

Eight and a half di Ann Hui, Sammo Kam-Bo Hung, Ringo Lam, Patrick Tam, Johnnie To, Hark Tsui, John Woo, Woo-Ping Yuen

Nadia, Butterfly di Pascal Plante

Ammonite di Francis Lee

February di Kamen Kalev

Teddy di Ludovic et Zoran Boukherma

Vaurien di Peter Dourountzis

Sweat di Magnus von Horn

Rouge di Farid Bentoumi

Truffle Hunters di Gregory Kershaw e Michael Dweck

Flee di Jonas Poher Rasmussen

Josep di Aurel

Soul di Pete Docter

Aya and the Witch di Goro Miyazaki

Qui sotto il video completo dell’annuncio.