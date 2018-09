‘The Equalizer 2’, Denzel Washington è tornato

The Equalizer 2 è il primo sequel della carriera di Denzel Washington, dove l’attore torna a vestire i panni di Robert McCall, l’agente speciale in pensione compassionevole ma spietato con i cattivi, il vendicatore inflessibile amante dei classici della letteratura. E in questa video intervista Denzel in persona ci racconta qualche chicca dal set. E non solo.

Dopo il premio Oscar vinto grazie a Training Day, Washington torna a lavorare con il regista Antoine Fouqua per la quarta volta, per il secondo film del franchise, una libera interpretazione della serie televisiva degli anni Ottanta Un giustiziere a New York.

Il secondo capitolo riprende la storia proprio dove si era conclusa nel primo: “Hanno ucciso la mia amica. Quindi ucciderò ognuno di loro. E l’unico dispiacere è che lo posso fare solo una volta”. Quanto si spingerà oltre McCall per difendere le persone che ama?