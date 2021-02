‘The Book of Vision’ sarà distribuito da RS Productions

The Book of Vision, l’opera visionaria diretta da Carlo S. Hintermann con la produzione esecutiva di Terrence Malick, è stata acquisita per la distribuzione cinematografica da RS Productions, e sarà disponibile in anteprima sulla piattaforma streaming Chili dal 26 febbraio, entrando così di diritto nella finestra per le votazioni dei David di Donatello. The Book of Vision è il primo lungometraggio di finzione che RS Productions distribuirà in Italia.

Il film è una produzione internazionale dall’alto valore estetico con un super cast: da Charles Dance (Game of Thrones) e Lotte Verbeek (The Black List, Outlander, I Borgia), a Sverrir Gudnason (Borg McEnroe), Isolda Dychauk (I Borgia, Faust, TwoGirls) e Filippo Nigro.

The Book Of Vision – Trailer Italiano from Citrullo International on Vimeo.

Eva (Verbeek) è una giovane e promettente dottoressa che abbandona la sua carriera per immergersi nello studio della storia della medicina e mettere in discussione tutto: la propria natura, il proprio corpo, la propria malattia e un destino che sembra segnato.

Johan Anmuth (Dance) è un medico nella Prussia del Settecento, in bilico tra nuove spinte razionaliste e antiche forme di animismo. Book of Vision è il manoscritto capace di intrecciare le loro esistenze in un vortice ininterrotto.

Il film è un viaggio attraverso il passato e il presente, la vita e la morte, il dolore più profondo e l’amore incondizionato, con immagini uniche realizzate da un cast tecnico di prim’ordine: da Joerg Widmer, tra i più celebrati direttori della fotografia europei, a David Crank, considerato uno dei più talentuosi scenografi americani, e Mariano Tufano importnte costumistac che ha lavorato con Paolo Sorrentino nel suo ultimo film È stata la mano di Dio.