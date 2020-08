‘The Batman’, guarda il primo trailer del film con Robert Pattinson

La scorsa notte, durante il mega evento in streaming DC FanDome, lo sceneggiatore e regista di The Batman Matt Reeves ha svelato il primo trailer dell’attesissimo cinecomic che porterà sul grande schermo la nuova versione dell’Uomo Pipistrello interpretata da Robert Pattinson.



Il teaser, con in sottofondo Something in the Way dei Nirvana, si concentra principalmente sulla presenza dell’Enigmista (Paul Dano), che lascia una serie di rompicapo mortali per Batman e il Commissario Gordon (Jeffrey Wright). La clip rivela anche alcune brevi immagini di Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, ma soprattutto mostra Pattinson nei panni di Batman e alla guida della Batmobile, e sottolinea il suo approccio brutale alla lotta al crimine mentre le suona a un teppistello di Gotham City.



Il primo camera test di Pattinson nei panni di Batman sulle note di Michael Giacchino diffuso da Reeves aveva già in parte fugato i dubbi di chi non credeva che l’attore fosse la scelta giusta, e questo trailer sembra decisamente un ulteriore passo in quella direzione.



Nel panel del film, Reeves ha spiegato che The Batman non è una origin story, ma è ambientato durante il secondo anno di attività di Bruce Wayne come Cavaliere Oscuro, in cui Batman e molti altri personaggi iconici – Catwoman, l’Enigmista, e il Pinguino (Colin Farrell) – sono ancora nelle prime fasi del loro sviluppo. Nell’esplorare la corruzione al centro della trama, Batman mette in evidenza la sua personalità da detective (spesso poco esplorata) e scopre una storia più ampia di corruzione all’interno della città e come questa potrebbe ricollegarsi alla famiglia Wayne, estremamente ricca e potente.



Il lungometraggio ha dovuto sospendere la produzione a causa della pandemia e le riprese partiranno di nuovo all’inizio di settembre. Reeves ha detto di aver girato solo il 25% del film finora e il ritardo ha posposto la data di uscita da giugno a ottobre 2021.