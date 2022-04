‘The Batman’, confermato il sequel con Robert Pattinson

Se vi è piaciuto Robert Pattinson nel ruolo dell’uomo pipistrello, abbiamo una notizia per voi: The Batman avrà un sequel. Ad annunciarlo la Warner Bros., durante un intervento al CinemaCon, fiera annuale per gli addetti ai lavori. Matt Reeves sarà nuovamente alla regia.

The Batman, uscito a marzo, è stato un successo, e per questo un nuovo capitolo era prevedibile: ha incassato 134 milioni al botteghino in USA e, al momento, è il film che ha incassato di più quest’anno.

Nel cast di The Batman, oltre a Pattinson anche anche Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Andy Serkis in quelli di Alfred Pannyworth, John Turturro nelle vesti di Carmine Falcone, Paul Dano in quelle di Edward Nashton/Enigmista ed infine Jeffrey Wright, che presta il volto a James Gordon. Qui trovate la nostra recensione.

Insieme al seguito di Bruce Wayne, la Warner Bros. ha diversi progetti DC in lavorazione, tra cui l’animato DC League of Super-Pets (che arriva nelle sale americane il 29 luglio) e Shazam! Fury of the Gods (che apre il 22 dicembre). L’anno prossimo, Jason Momoa tornerà per Aquaman and the Lost Kingdom (fissato per il 17 marzo) e Ezra Miller sarà il protagonista di The Flash (23 giugno).