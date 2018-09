‘The Ballad of Buster Scruggs’, il primo trailer del film dei fratelli Coen

Netflix ha pubblicato il primo trailer di The Ballad of Buster Scruggs, il nuovo film dei fratelli Coen “figlio” della serie tv progettata inizialmente per la piattaforma. Protagonista della storia è Buster Scruggs (Tim Blake Nelson), uno criminale-dandy tanto strambo quanto veloce con la pistola. Insieme a Nelson, nel cast anche James Franco, Zoe Kazan, Liam Neeson e Tom Waits.

Un western in perfetto stile Coen, insomma, che ha già convinto la critica e il pubblico di tutti i festival dove è stato presentato, compresa la Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura. The Ballad of Buster Scruggs arriverà su Netflix il 16 novembre. Nel frattempo, potete vedere il trailer del film in cima all’articolo.