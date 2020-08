‘Tenet’, in esclusiva il poster italiano del nuovo film di Christopher Nolan

In esclusiva su Rolling Stone il poster italiano di Tenet, il nuovo attesissimo sci-fi di Christopher Nolan con John David Washington e che vede nel cast, tra gli altri, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Nella locandina si vede Washington in una barca al largo della Costiera Amalfitana, dove sono state girate alcune scene del film.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione. Scritto e diretto da Nolan, il film è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. La pellicola è stata filmata in sette paesi e sarà distribuita da Warner Bros nei cinema il 26 agosto.