‘Tenet’, guarda il nuovo trailer del film di Christopher Nolan

È arrivato su Fortnite, come annunciato, il nuovo trailer di Tenet, l’attesissimo thriller firmato Christopher Nolan che, in queste immagini ancora di più, sembra ripercorrere i paradossi spazio-temporali dei precedenti Inception e Dunkirk.

Del film interpretato da John David Washington, il figlio di Denzel già protagonista di BlacKkKlansman di Spike Lee, non ci è dato sapere molto, se non che è incentrato su un gruppo di misteriosi agenti incaricati di sventare la Terza guerra mondiale.

La data d’uscita negli Stati Uniti è fissata per il prossimo 17 luglio, e Nolan è tra i registi che sostengono l’importanza di uscire nelle sale anche in questo periodo, per mantenere vivi i cinema in crisi causa pandemia. Ma il trailer non fa menzione di nessuna data, il che lascia sospettare che l’arrivo sugli schermi previsto per quest’estate potrebbe invece slittare ai mesi successivi.

Tra i tanti nomi che compongono il cast di Tenet ci sono Robert Pattinson (in versione bionda), Michael Caine, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson e Clémence Poésy, mentre le incredibili location del film vanno da Londra a Mumbai, dalla Norvegia all’Estonia, passando anche per la nostra Amalfi.