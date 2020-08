‘Tenet’: ascolta ‘The Plan’, il brano di Travis Scott per il nuovo film di Christopher Nolan

Travis Scott ha condiviso il nuovo singolo The Plan, scritto per la colonna sonora di Tenet, l’attesissimo film di Christopher Nolan nonché primo blockbuster in uscita al cinema dopo la pandemia. Il brano è stato svelato nel final trailer che trovate in testa all’articolo. Qui sotto invece l’official visualizer.

Scott ha parlato del lungometraggio in una recente intervista con GQ. «Non riesco nemmeno a spiegarlo», ha detto, «devi vederlo. È molto figo». E The Plan non è un semplicemente un brano che il rapper ha accettato di prestare a Hollywood. Il singolo è parte integrante del film, una sorta di collante musicale più che una semplice base, come ha dichiarato Nolan nello stesso pezzo: «La voce di Travis è diventata il pezzo finale di un puzzle lungo un anno intero», ha affermato il regista. «Le sue intuizioni sul meccanismo musicale e narrativo che il compositore Ludwig Göransson e io stavamo costruendo sono state immediate, perspicaci e profonde». È un brano hip-hop fluido e pulsante: non c’è da stupirsi che Nolan amasse così tanto la traccia e che Scott volesse dare il massimo con la sua prima canzone originale per il cinema.

Tenet con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e tanti altri arriverà nei cinema italiani il prossimo 26 agosto.