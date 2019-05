Taron Egerton è Elton John nel nuovo video di ‘Rocket Man’

La colonna sonora di Rocketman, il nuovo biopic su Elton John, uscirà il 24 maggio per Interscope, ma possiamo già farci un’idea della performance di Taron Egerton ascoltando il brano omonimo. Il video, che potete vedere in cima all’articolo, contiene molte immagini del film, alternate a Egerton nello studio d’incisione.

Nella colonna sonora ci saranno anche Saturday Night’s Alright for Fighting, I Want Love, Crocodile Rock, Tiny Dancer e Your Song, e un nuovo brano firmato da Elton John e Bernie Taupin intitolato (I’m Gonna) Love Me Again, cantato sia da John che da Egerton.

“Per me è stato molto importante che la musica che ho composto e registrato fosse cantata da Taron”, ha detto John in un comunicato. “Volevo la sua interpretazione anche nella musica e nei testi di Bernie. Non doveva solo recitare. Ho messo Taron nelle mani di Giles Martin, di cui mi fido ciecamente perché è un genio. Non volevo essere la sua ombra, controllare il processo, mi sono fidato e ho lasciato che facessero quello di cui avevano bisogno, soprattutto a livello artistico, e devo dire che il risultato mi ha meravigliato. La musica era la cosa più importante, perché le canzoni sono integrate con la storia del film”.

Anche Egerton ha approfittato dell’uscita del video per rilasciare una breve dichiarazione: “Il coinvolgimento di Elton è stato meraviglioso, perché ci ha permesso di capire quanto potessimo spingerci lontano con queste canzoni memorabili. Giles Martin ha un gusto impeccabile e abilità impressionanti, ed è riuscito a rendere i brani sia coraggiosi che fedeli agli originali”.

Rocketman uscirà il 30 maggio 2019.