I rumors lo sostenevano da tempo, ma Disney e Lucasfilm hanno tenuto in caldo l’annuncio per lo Star Wars Day: Taika Waititi dirigerà un nuovo film di Star Wars che scriverà insieme alla sceneggiatrice di 1917 Krysty Wilson-Cairns.

Non esiste ancora una data di uscita, ma Disney ha ancora tre lungometraggi senza titolo di Guerre Stellari previsti nel 2022, 2024 e 2026.

A gennaio era uscita per la prima volta la notizia che Waititi stava sviluppando un nuovo film sulla scia degli apprezzamenti per il suo lavoro sul finale di stagione di The Mandalorian. Il regista era stato schivo in merito a quelle voci quando Variety gliene aveva chiesto conto a febbraio, dopo l’Oscar per la sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit.

«C’è un dibattito su Star Wars? Sì, ho discusso con i miei amici nel 1996 di quanto fosse bello. E questo è tutto quello che c’è da dire. La gente mi vede uscire con alcune persone, soprattutto con quelle coinvolte nell’universo di Guerre Stellari, e immagina che stia portando avanti trattative importanti. Mi piacerebbe molto», aveva detto Waititi durante l’intervista. «Mi piacerebbe fare un film di Star Wars? Se avesse un senso. Farei qualunque tipo di film se avesse un perché e se non lo percepissi come qualcosa che può uccidere la mia carriera».

Ovviamente, Waititi ha deciso che dirigere un film di Star Wars non sarebbe stato un suicidio per la sua carriera. Questo progetto è il primo lungometraggio ufficiale a essere confermato dopo che i creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss hanno abbandonato l’accordo per realizzare una serie di film di Star Wars.