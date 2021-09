Svelati il titolo e la data d’uscita del terzo film di ‘Animali Fantastici’

Si chiamerà The Secrets of Dumbledore – I segreti di Silente e arriverà al cinema il 15 aprile del 2022. Il terzo capitolo di Animali fantastici uscirà prima del previsto: la data designata era il 15 luglio, ma la Warner Bros. ha deciso si anticipare di tre mesi.



La sinossi ufficiale recita: “Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta muovendo per prendere il controllo del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, incarica il magizoologo Newt Scamander di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso fornaio babbano in una pericolosa missione, dove incontrano animali vecchie e nuove e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, per quanto tempo Silente potrà restare in disparte?”.





David Yates, già veterano della saga di Harry Potter, dirigerà il film della saga prequel, ambientata decenni prima delle avventure di Harry, Ron e Hermione e incentrata sul magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne), che diventa il confidente di un giovane Albus Silente, interpretato da Jude Law, durante l’ascesa in stile hitleriano di Grindelwald.



Il terzo film di Animali fantastici aveva scatenato numerose polemiche lo scorso novembre quando Johnny Depp, che impersonava Grindelwald, aveva dovuto abbandonare la serie su richiesta della Warner a seguito della accuse dell’ex moglie Amber Heard. Come già annunciato, a sostituire Depp sarà Mads Mikkelsen. Il cast comprende anche Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler e Jessica Williams. Steve Kloves, che ha lavorato a molti dei film di Harry Potter, sta scrivendo la sceneggiatura del film insieme a J.K. Rowling.