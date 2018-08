Suspiria, una nuova clip dal remake di Guadagnino

Una lezione di danza disturbante è al centro del nuovo trailer di Suspiria, il remake di Luca Guadagnino del classico dell’horror di Dario Argento. Nella clip vediamo insieme Dakota Johnson e Tilda Swinton, mentre provano a improvvisare liberamente in sala da ballo. La giovane protagonista, però, sembra in qualche modo “guidata” da una mano mostruosa e inquietante. Verso la fine del trailer, poi, è possibile ascoltare qualcosa in più della colonna sonora scritta da Thom Yorke, dove dominano i sintetizzatori e un pianoforte dissonante.

Il film debutterà alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, e noi saremo in prima fila per raccontarvi tutti film che verranno presentati nei prossimi giorni. Nel frattempo, potete vedere la clip di Suspiria in cima all’articolo.