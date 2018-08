‘Suspiria’, Tilda Swinton in una nuova immagine del film di Guadagnino

Suspiria è sempre più atteso. Sia per il cult horror del maestro del genere Dario Argento a cui rende omaggio, sia per il super cast – Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz – sia per chi il film l’ha concepito e girato, Luca Guadagnino, che in questo momento è il regista italiano contemporaneo più apprezzato nel mondo. Il lungometraggio verrà presentato in concorso alla 75esima Mostra di Venezia e negli USA uscirà in sala a novembre.

Mentre aspettiamo di sapere quando arriverà al cinema in Italia, l’hype continua a rimanere altissimo, grazie a una nuova immagine diffusa da Entertainment Weekly, in cui Tilda Swinton (che è al quarto film con Guadagnino) interpreta Madame Blanc, una delle insegnanti dell’accademia di danza a Berlino, dove arriva la ballerina americana impersonata da Dakota Johnson, Susie Bannion. Johnson ha detto che Susie sviluppa una relazione “intensa e bella” con il personaggio della Swinton, “e poi scopri che l’accademia di danza è gestita da streghe!”.

“Adoro Tilda”, ha dichiarato la Johnson. “Voglio fare film con lei per sempre e spero che sarà così. È una straordinaria amicizia e insieme collaborazione, per cui sono davvero grata”.

“Madame Blanc è una donna che è in un momento di conflitto”, ha spiegato il regista. “Un conflitto tra arte e magia che si vede sul suo viso”. Nell’originale del 1977 il personaggio della Swinton si chiamava Madame Blanche, era la vicedirettrice dell’Accademia di Danza di Friburgo e aveva il volto di Joan Bennett.

Ma non finisce qui. Dall’account Twitter del film è stata diffusa anche un’altra immagine che vede Dakota Johnson e altre ballerine impegnate in una singolare coreografia.