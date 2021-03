Susan Sarandon: «Uscirei sia con un uomo che con una donna, purché vaccinati contro il Covid»

Susan Sarandon lancia un appello: voglio qualcuno con cui uscire. Con una richiesta ben precisa: purché sia vaccinato. «Va bene sia un uomo sia una donna», ha detto l’attrice premio Oscar per Dead Man Walking nell’ultimo episodio del podcast Dear Media’s Divorced Not Dead di Caroline Stanbury. «Ma deve essere vaccinato al Covid».

«Sono aperta a tutte le età, tutte le etnie. Per me quelli sono solo dettagli», ha affermato la star 74enne. «Mi importa solo che quella persona sia appassionata di quello che fa, e che sia pronta a fare cose avventurose».

Sarandon ha ammesso di stare benissimo da sola, ma l’idea di una nuova relazione non le dispiacerebbe. «Potrebbe essere con un insegnante, o con un scrittore, che siano di successo o meno non m’interessa. L’importante è che sia un tipo sicuro di sé, uno che non s’impressiona qualcuno qualche fan mi ferma per strada e mi dice “Oddio, ti amo!”».

«Me la cavo benissimo da sola, ma stare con qualcuno non mi dispiacerebbe», ha concluso Susan. «Ma dev’essere qualcuno che possa condividere il mio armadietto delle medicine. I giorni di gioventù sono finiti».