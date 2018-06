Susan Sarandon arrestata durante una protesta anti-Trump

Weinstein si è consegnato alla polizia L'ex produttore al centro dello scandalo molestie che ha sconvolto Hollywood è stato incriminato per casi di stupro e abusi che coinvolgono due donne.

Michael Moore: «Trump è più furbo di tutti noi» Il regista più odiato di Hollywood si rivolge all'America, troppo cieca per vedere un'elezione prevedibile, per spingerla a pensare fuori dagli schemi: «Fanculo. Bisogna fare ciò che si vuole»

A Gerusalemme Donald Trump rischia di infilare il mondo in guaio molto grosso L'annuncio del presidente americano di voler trasferire l'ambasciata a stelle e strisce nella capitale contesa, da cui le diplomazie si tengono alla larga per non spezzare equilibri straordinariamente instabili, rischia di accendere una nuova miccia. E nessuno sa cosa attendersi in fondo al filo

Lapo Elkann sulla copertina di Rolling Stone Nel nuovo numero in edicola le storie di chi ha scommesso tutto per rimettersi in gioco: al fianco dell'ex bad boy, le storie di Liberato e della nuova Napoli, con Saviano e The Jackal, le interviste esclusive a Charlotte Gainsbourg, Foo Fighters e Kendrick Lamar. Capitolo a parte per la nostra inchiesta sul killer numero uno in USA: il libero commercio delle armi

Il rap italiano ha dimenticato la politica Mentre in Usa Eminem e Kendrick Lamar guidano un movimento di artisti impegnati in Italia il genere musicale più popolare del momento sembra chiudersi in se stesso

Foo Fighters, ascolta ‘Soldier’ il nuovo brano contro la ‘Trumpcare’ La band di Dave Grohl è fra gli artisti schierati per difendere Planned Parenthood, l'organizzazione benefica pro-abortista che fornisce trattamenti sanitari ai meno abbienti ma che ora, per volere di Donald Trump, rischia di chiudere

La Germania e l'avanzata dell'estrema destra in Europa Tra crisi dei migranti ed economiche, le recenti elezioni tedesche hanno riconfermato quanto successo con Trump, Brexit e Marine Le Pen: il ritorno del nazionalismo

Donald Trump ha quasi interpretato il presidente in ‘Sharknado 3’ Poteva essere solo lo script di un disaster movie e invece...

Lindsay Lohan: «Bulli, lasciate stare Donald Trump!» «Dovreste iniziare a fidarvi di lui», ha scritto Lindsay su Twitter il Giorno dell'Indipendenza

«Quand'è stata l'ultima volta che un attore ha ucciso un presidente?» Al Festival di Glastonbury Johnny Depp si lancia in un commento sopra le righe su Donald Trump

'Disincanto', le prime immagini della nuova serie di Matt Groening La serie sarà disponibile dal 17 di agosto su Netflix

"Mandy", il trailer del film horror con Nicolas Cage Possessioni demoniache e forze del male: il film sarà nelle sale americane dal 14 settembre

DiCaprio ha condiviso la prima immagine ufficiale del nuovo film di Tarantino La foto, postata dall'attore sul suo Instagram, lo ritrae insieme a Brad Pitt con i costumi di scena.

Donald Trump è convinto che David Lynch sia un suo fan Il presidente ha travisato un'intervista che il regista ha rilasciato al Guardian. Tutta colpa di un titolo troppo furbo