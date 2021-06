‘State a casa’: in esclusiva il trailer con la cover di ‘Rolls Royce’ di Achille Lauro cantata da Margherita Vicario

Il mondo là fuori è bloccato da una pandemia, e in lockdown un appartamento a Roma diventa lo stesso di Milano, Napoli, Parigi e New York. Ognuno vive una storia identica a tutti gli altri e allo stesso tempo unica e personale. Ma questo è un film su un altro virus, ben più pericoloso, che si nasconde nella natura umana.

È questo lo spunto di State a casa, il nuovo film di Roan Johnson (Fino a qui tutto bene, Piuma) prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar e Vision Distribution e nelle sale dal 1° luglio distribuito da Vision Distribution. Nel trailer in esclusiva per Rolling Stone si sente la cover di Rolls Royce di Achille Lauro cantata da Margherita Vicario.

Al centro del film ci sono quattro ragazzi sotto i trent’anni che condividono un appartamento da tempo e, fermati dal contagio, si trovano ad affrontare ombre più grandi che vivere in quella situazione. L’occasione per fare dei soldi facili a scapito del loro equivoco padrone di casa porterà il film a un crescendo di tensione e delirio. Le scelte e le azioni dei ragazzi diventeranno sempre più ambigue mentre le conseguenze sconvolgeranno i loro sogni e speranze, paure e amori, fino al finale inaspettato di questa commedia molto nera o di questa tragedia molto brillante.

Il cast di State a casa è composto da Dario Aita, Giordana Faggiano, Lorenzo Frediani, Martina Sammarco e Tommaso Ragno.