‘Star Wars’, gli showrunner di ‘Game of Thrones’ al lavoro sul prossimo film

Gli showrunner di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss stanno lavorando a un nuovo film di Star Wars, in uscita nel 2022: lo ha confermato il CEO di Disney Bob Iger.

A una settimana dalla notizia che ci sarà una nuova trilogia dopo la conclusione di quella attuale con L’ascesa di Skywalker, ora sappiamo chi ci sarà a capo del progetto. Il primo film curato dal duo del Trono di Spade arriverà al cinema il 16 dicembre del 2022. Al momento non ci sono altri dettagli: “Siamo già al lavoro, ma abbiamo pensato che tre anni fossero il tempo giusto per resettarci e prendere un po’ di respiro in modo da prepararci al rilascio”, ha detto Iger. “Abbiamo fatto un accordo con David Benioff e Dan Weiss, che sono famosi per Game of Thrones, e il prossimo sarà il loro film, ma non possiamo dire più di questo”.

Gli altri due capitoli di Star Wars usciranno nel 2024 e nel 2026 e si alterneranno ai sequel di Avatar di James Cameron, che inizieranno il 17 dicembre 2021 e usciranno ad anni dispari fino al 2027.

La rivelazione di Iger chiarisce quanto annunciato dalla Disney nel febbraio 2018, e cioè che Benioff e Weiss avrebbero scritto e prodotto una nuova serie di film Star Wars, separati dalla principale saga episodica di Skywalker iniziata con Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza nel 1977.