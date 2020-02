‘Star Wars’, c’è un nuovo film in sviluppo

La Lucasfilm sta sviluppando un nuovo film di Star Wars insieme al regista del thriller sci-fi Sleight J.D. Dillard e allo sceneggiatore di Luke Cage Matt Owens. La conferma arriva da Variety.

Il progetto è ancora agli inizi e tutti i dettagli – personaggi, location, collocazione temporale all’interno della galassia creativa di Star Wars – rimangono un mistero. Lo stesso vale per regia (dirigerà Dillard?) e per l’uscita: il film arriverà al cinema o debutterà su Disney Plus?

Se il progetto dovesse avere il via libera, sarebbe la prima volta che cineasti di colore guidano le forze creative dietro un film di Star Wars live-action.

Al momento non è molto chiaro quali siano i piani di Disney/Lucasfilm su Guerre Stellari. Lato cinema, il regista degli Ultimi Jedi Rian Johnson sta ancora sviluppando un nuovo film di Star Wars, ma è stato anche confermato da Lionsgate il sequel del suo Cena con delitto – Knives Out. Pure Kevin Feige sta sviluppando un lungometraggio, e la sceneggiatrice Laeta Kalogridis (Avatar, Shutter Island) sta scrivendo un film per Lucasfilm basato sull’amatissima serie di videogiochi Star Wars: Knights of the Old Republic. Ma sebbene la Disney abbia tre film di Star Wars programmati per l’uscita nelle sale rispettivamente a dicembre 2022, dicembre 2024 e dicembre 2026, non sappiamo quale film uscirà e in quale data.

Lato Disney Plus, i programmi sembrano più definiti. All’inizio di febbraio il presidente della Walt Disney Company, Bob Iger, ha dichiarato agli investitori che “la priorità nei prossimi anni per Star Wars è la televisione”, il che potrebbe includere spin-off di The Mandalorian, che ha già il debutto della seconda stagione pianificato per ottobre 2020. Lucasfilm sta portando avanti una serie con Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, anche se la produzione è stata spostata al 2021 dopo che lo sceneggiatore Hossein Amini ha lasciato il progetto. (McGregor ha detto a Variety che il ritardo “non è così drammatico come potrebbe sembrare”). E una serie prequel di Rogue One con Diego Luna nei panni Cassian Andor dovrebbe debuttare nel 2021.