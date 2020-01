Ottime notizie per tutti i fan di Harry Potter: il primo flagship store della saga aprirà a New York nel 2020. Stando a quanto ha annunciato la Warner Bros. il negozio avrà tre piani.

“Sarò il negozio dedicato ad Harry Potter più grande del mondo e diventerà una tappa obbligata per tutti i fan, con esperienze interattive e opportunità fotografiche per entrare nella magia della saga”, ha detto Sarah Roots, vicepresidente di Worldwide Tours and Retail for Warner Bros.