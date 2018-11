SpongeBob: è morto il creatore Stephen Hillenburg

Stephen Hillenburg, il biologo marino e disegnatore, creatore di SpongeBob è scomparso a 57 anni. Nel marzo 2017 gli era stata diagnostica la Sla.

Il personaggio di SpongeBob, e tutto l’universo di Bikini Bottom, era stato creato a metà degli anni ’90, ma la serie andò in onda soltanto nel 1999. L’idea per il personaggio di SpongeBob arrivò da un suo fumetto, The Intertidal Zone, realizzato per scopi educativi mentre insegnava biologia marina all’Orange County Marine Institute. Dopo aver collaborato come creative director alla serie animata La vita moderna di Rocko, cancellata dopo quattro stagioni, realizzò per Nickelodeon SpongeBob SquarePants, trasmesso per la prima volta nel 1999.

Per il cartone animato Hillenburg, ha ricevuto due Emmy (con 17 nomination).

Dalla serie sono stati tratti anche due film per il cinema SpongeBob – Il Film e il suo seguito SpongeBob – Fuori dall’acqua. Era in programma anche un terzo film per il 2020.