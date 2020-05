‘Sotto il sole di Riccione’, in arrivo il nuovo film Netflix con le musiche di Tommaso Paradiso

Un Sapore di mare delle nuove generazioni, nato da un soggetto di Enrico Vanzina (che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Caterina Salvadori e Ciro Zecca) e diretto da YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), registi classe 1986 noti nell’industria musicale per le collaborazioni con alcuni dei più importanti cantanti italiani come Jovanotti, Salmo, Gianna Nannini e molti altri, qui al loro esordio nel lungometraggio.

Dopo la serie Summertime, a riportarci in riviera romagnola ci pensa Sotto il sole di Riccione, il nuovo film originale Netflix in associazione con Mediaset, prodotto da Lucky Red e realizzato da New International, che sarà disponibile sulla piattaforma dal 1 luglio. Le musiche (originali e non) sono di Tommaso Paradiso (con Matteo Cantaluppi), da sempre grande fan del cinema degli anni ’80 e dei Vanzina: nella tracklist ci saranno infatti anche classici dei Thegiornalisti, da Completamente a Riccione.

Tra i protagonisti, che interpretano un gruppo di amici pronti a passare un’estate indimenticabile, ci sono molti giovani attori: da Cristiano Caccamo a Saul Nanni, dalla star di Baby Lorenzo Zurzolo a quella di SKAM Italia Ludovica Martino. Ma pure interpreti come Isabella Ferrari (che omaggia la sua Selvaggia di Sapore di mare), Andrea Roncato e Luca Ward, oltre a una partecipazione dello stesso Paradiso.