Sono stati svelati poster, durata e tema musicale di ‘The Batman’

Settimana ricchissima per i fan dell’eroe di Gotham City.

The Batman, il nuovo film sull’Uomo Pipistrello diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson, arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 marzo.

E negli ultimi giorni sono stati svelati tre nuovi dettagli su questa attesa (e darkissima) versione.

Il primo è il poster italiano ufficiale, che gira in rete da qualche giorno:

Poi è venuto il turno della durata (monstre) della nuova avventura: ben 2 ore e 47 minuti senza i titoli di coda, il che fa di The Batman il terzo cinecomic più lungo della storia dopo Zack Snyder’s Justice League (242 minuti) e Avengers: Endgame (181 minuti).

Infine, è stato diffuso in rete il tema ufficiale firmato da Michael Giacchino, il compositore premio Oscar per Up che già lo scorso settembre, durante le registrazioni con l’orchestra, aveva anticipato un teaser su Twitter.

Ecco il tema musicale del film:

Oltre al protagonista Robert Pattinson, nel cast sono presenti, com’è noto, anche Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton/Riddler), Jeffrey Wright (James Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) e Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Penguin).

Al personaggio del Pinguino sarà anche dedicata una serie spin-off, come già annunciato.