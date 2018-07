‘Soldado’, il trailer in italiano del primo film americano di Stefano Sollima

'Sicario: Day of the Soldado', ecco il nuovo trailer Il sequel diretto da Stefano Sollima arriverà in sala a fine giugno.

Tre scene del nuovo film di Paul Thomas Anderson in anteprima "Vizio di forma", tratto da un noir di Thomas Pynchon è al cinema. «I suoi libri mi sollevano da terra», ci ha detto il regista nell'intervista che sarà di Rolling Stone di marzo

'Patrick Melrose' e le serie tv di luglio Il ritorno delle detenute di Litchfield, ma anche cacciatori di taglie spaziali, agenti dell'FBI e la periferia di Chicago.

Fuoriserie Italia: il futuro del cinema italiano Non solo 'Gomorra' e 'The Young Pope', prodotti come 'Suburra' hanno creato un nuovo genere: la serialità all'italiana. Grazie al coraggio dei broadcaster e a una nuova generazione di attori di talento

Nastri d'Argento 2018: tutti i premi Ovviamente, a sbancare tutto con otti premi vinti è "Dogman" di Matteo Garrone

Charlize Theron: «Non sentitevi in colpa di essere mamme» Come affrontare il tabù della depressione post parto con ironia. In 'Tully' l'attrice da voce - e corpo - a milioni di donne in difficoltà

'Glow 2': quando forte è sexy Al See What's Next romano di Netflix abbiamo incontrato Alison Brie e Betty Gilpin, che ci hanno raccontato come la serie sul wrestling femminile abbia cambiato la loro concezione del corpo. La seconda stagione è disponibile dal 29 giugno.

Susan Sarandon arrestata durante una protesta anti-Trump L'attrice, insieme ad altre 574 donne, ha partecipato a un sit- in contro la politica di immigrazione a tolleranza zero di The Donald.

'Disincanto', le prime immagini della nuova serie di Matt Groening La serie sarà disponibile dal 17 di agosto su Netflix