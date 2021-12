‘Sing 2’, guarda in anteprima la clip con la voce di Zucchero

Può un sequel essere migliore dell’originale? Difficile, ma Sing 2 – Sempre più forte eguaglia il capitolo 1, e in quanto a guest star forse lo supera.

Il vero personaggio cult di questa nuova avventura – che vede il koala Buster Moon (in originale Matthew McConaughey) e il suo gruppo di animali canterini intenzionati a sfondare con un musical a Las Vegas (pardon: Redshore City) – è infatti il leone-rocker Clay Calloway, ripescato dall’occasione dalla porcospina Ash (doppiata in inglese da Scarlett Johansson).

E anche la voce del leone è cultissima: se in originale ha quella di Bono degli U2, nell’edizione italiana ha il tono altrettanto inconfondibile del nostro Zucchero “Sugar” Fornaciari. Bono, per l’occasione, ha composto anche una canzone originale per il film: Your Song Saved My Life, che si sente sui titoli di coda.

Nel cast delle voci italiani sono presenti anche Frank Matano (Darius) e Adriano Giannini (Jimmy Crystal), mentre nella versione originale riconfermati Reese Witherspoon (la maialina Rosita), Taron Egerton (il gorilla Johnny), Tori Kelly (l’elefante Meena), cui si aggiungono le new entry Pharrell Williams (Alfonso) e Halsey (Porsha).

Sing 2 – Sempre più forte, scritto e diretto da Garth Jennings, sarà nelle sale italiane dal prossimo 23 dicembre.