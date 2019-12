‘Si vive una volta sola’, guarda il trailer del nuovo film di Carlo Verdone

È stato diffuso il primo trailer di Si vive una volta sola, il nuovo film di Carlo Verdone con Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora che interpretano rispettivamente la strumentista Lucia Santilli, l’anestesista Amedeo Lasalandra e il suo assistente, Corrado Pezzella, la formidabile équipe medica del Professor Umberto Gastaldi (Verdone).

“Un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata, insuperabili nel partorire scherzi spietati, specialmente se la vittima di turno è il loro amico Amedeo”, si legge nella sinossi ufficiale. “Ma la vita è piena di sorprese e durante uno sconclusionato viaggio on the road verso i mari del Sud d’Italia – fra incontri surreali, rivelazioni ed avventure – i quattro amici inciamperanno in un’esperienza che non dimenticheranno mai”.

Si vive una volta sola è il ventisettesimo film da regista di Carlo Verdone, sceneggiato da Verdone stesso con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino, e arriverà al cinema il 27 febbraio 2020.