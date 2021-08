Shia LaBeouf interpreterà Padre Pio nel nuovo film di Abel Ferrara

Dopo le accuse e le polemiche che l’hanno coinvolto, Shia LaBeouf tonrnerà a recitare, e in un ruolo inaspettato. Abel Ferrara ha detto in esclusiva a Variety che l’attore sarà il protagonista del suo prossimo film, incentrato sugli anni più giovani di Padre Pio. Anche Willem Dafoe, amico e attore feticcio del regista, ha una parte nel film.



«Stiamo facendo un film su Padre Pio, mi concentrerò su quando a San Giovanni Rotondo, ci fu un massacro (nel 1920, ndr): lui era un giovane monaco, ed era il periodo nel quale apparvero per la prima volta le sue stimmate».



Ferrara prevede di girare il film in Puglia alla fine di ottobre di quest’anno. Ha descritto il film come «più grande» di molti dei suoi lavori recenti, rivelando che ci lavora da un po’ di tempo e che il casting di LaBeouf nel ruolo principale significa che il progetto è «pronto» per passare presto alla fase di riprese.



La notizia del casting di LaBeouf arriva diversi mesi dopo che l’attore si è separato dalla sua agenzia, a seguito di una causa intentata contro di lui alla fine dello scorso anno dalla sua ex fidanzata FKA Twigs. La musicista ha accusato LaBeouf di abusi fisici e psicologici durante la loro relazione. Sembrava che LaBeouf avesse deciso di prendersi una pausa dalla recitazione.



LaBeouf è conosciuto per i suoi ruoli nei franchise di Transformers e Indiana Jones. Di recente ha recitato nel film d’azione di David Ayer The Tax Collector, ho scritto e interpretato il film autobiografico Honey Boy ed è stato visto l’ultima volta al fianco di Vanessa Kirby in Pieces of a Woman.



Ferrara, che in precedenza aveva realizzato un breve documentario sul monaco, è attualmente al Locarno Film Festival, dove si sta preparando alla prima mondiale del suo nuovo film Zeros and Ones con Ethan Hawke.