Selena Gomez in quarantena sta guardando questi film

Tra le celebs che dispensano i loro consigli su cosa vedere in questi giorni di quarantena, arriva anche Selena Gomez. Che, nelle sue (seguitissime) storie su Instagram rivela i titoli che ha guardato durante l’isolamento.

Il primo della lista è L’uomo invisibile: la versione “MeToo” dell’horror ispirato al racconto di H.G. Wells con protagonista Elisabeth Moss è arrivata da noi direttamente su Chili nei giorni scorsi. Seguono altri titoli più o meno recenti: Jennifer’s Body di Karyn Kusama, con Megan Fox e Amanda Seyfried; American Hustle di David O. Russell, con Bradley Cooper, Christian Bale e Jennifer Lawrence; il recente (e magnifico) Diamanti grezzi di Josh e Benny Safdie starring Adam Sandler, da noi disponibile su Netflix; il cult Ragazze a Beverly Hills con Alicia Silverstone; la dimenticata “cheerleader comedy” Le insolite sospette – Sugar & Spice; Dopo il matrimonio, remake dello scorso anno dell’omonimo film di Susanne Bier, stavolta con Julianne Moore e Michelle Williams; il bellissimo (e sottovalutato) Zodiac di David Fincher, con il trio di stelle Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo; Election, gioiello di Alexander Payne da recuperare, con una scatenata Reese Witherspoon; e, per finire, Amori e disastri, sempre diretto da David O. Russell e con protagonisti Ben Stiller e Patricia Arquette.

Nelle Instagram stories della popstar non mancano i consigli sulle serie da guardare: tra queste, The Morning Show di Apple Tv +, con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, Servant di M. Night Shyamalan, sempre su Apple TV +, e Good Girls, disponibile su Netflix. E ci sono anche account Instagram da seguire, podcast da ascoltare e libri da leggere (tra cui il bestseller Becoming – La mia storia di Michelle Obama).

L’ultimo film di Selena Gomez è Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, ancora inedito negli Stati Uniti.