‘School of Mafia’, in anteprima la clip del film

Un terzetto di giovani e talentuosi attori (Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi e Michele Ragno) e un manipolo di veterani che sono sempre una certezza (Nino Frassica, Paolo Calabresi, Tony Sperandeo, Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni) per una coming of age comedy che più nera non si può. Si chiama School of Mafia, è diretta da Alessandro Pondi e arriva al cinema il prossimo 24 giugno.

Maggio, Poggi e Ragno interpretano rispettivamente Nick Di Maggio, Joe Cavallo e Tony Masseria, tre ragazzi newyorkesi con un progetto di vita: il primo è un chitarrista che sta per entrare nel talent show più famoso d’America, il secondo un cadetto dell’accademia di polizia e il terzo un insegnante di danza. Peccato però che siano anche i figli dei boss mafiosi (Solfrizzi, Ferracane, Calabresi) che si spartiscono i traffici illegali della città, determinati a farli diventare, volenti o nolenti, gli eredi dei loro affari. Così Nick, Joe e Tony vengono rapiti e portati in Sicilia, alla scuola di Don Turi ‘u Appicciaturi (Frassica, who else?), il Padrino più temuto, che dovrà addestrarli a diventare dei veri boss. Nella clip una delle lezioni di Don Turi ai tre allievi.