‘Scary Stories To Tell in the Dark’, ecco il trailer dell’adattamento di Guillermo del Toro

È arrivato il primo trailer di Scary Stories To Tell in the Dark e vi conviene guardarlo con le luci accese. Il film, che adatta diversi racconti memorabili del libro di Alvin Schwartz, è uscito il 9 agosto.

Il trailer rivela la visione di come il lungometraggio, prodotto e sviluppato da Guillermo del Toro e diretto da André Øvredal di Trollhunter, cucirà diverse storie in un’unica narrazione. La clip include alcuni personaggi familiari ai lettori del libro, tra cui Harold lo spaventapasseri assassino, la “Signora pallida” e il signor Jangly. La trama sembra coinvolgere un gruppo di adolescenti che si rendono conto che quelle storie spaventose prendono vita e diventano ossessionati dai racconti.

Del Toro ha recentemente dichiarato ai giornalisti di aver scoperto la famigerata raccolta pochi decenni fa e si è ispirato alle loro illustrazioni, che sono state fatte da Stephen Gammell. “Abbiamo cercato di ricreare tridimensionalmente i disegni di Stephen”, ha detto Del Toro. “Abbiamo fatto le cose in grande. Li abbiamo trasformati in animazione, li abbiamo scolpiti, vestiti. Non abbiamo avuto un approccio da computer graphic. E questo conta molto”.

Ha anche spiegato che il film non è un’antologia di storie separate, ma una storia più lunga. “Amo le antologie, ma il loro valore è stabilito dalla storia peggiore. Questo è un film per ragazzini sull’infanzia in un periodo in cui le cose stavano cambiando per sempre, tra 1968 e 1969. È la fine dell’innocenza in molti modi – un momento cruciale per l’America … Non abbiamo adattato i personaggi alle storie, ma alla storia”.