Scarlett Johansson interpreterà una transgender

«Il minimo che si può fare quando si gira un film su persone trans è far recitare una persona trans», si può riassumere così la reazione del web al prossimo ruolo di Scarlett Johansson, che nel prossimo film Rub & Tug interpreterà una transgender. L’attrice tornerà a lavorare con Rupert Sanders, lo stesso regista che l’ha diretta in Ghost in the Shell, film per cui è stata accusata di whitewashing.

Literally the LEAST you could do when making a movie about trans people is to cast a trans person in the role that was written for them. Scarlett Johansson needs to stop naievely choosing roles, and studios need to do better.

— Derek Abolish ICE Sherry 🌹 (@NotKyleSherry) 4 luglio 2018