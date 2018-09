‘Saremo giovani e bellissimi’, il video del brano ‘They Change Your Heart’

Saremo giovani e bellissimi è la storia di Isabella (Barbora Bobulova), ex popstar che per un’estate nei primi anni Novanta è passata con i suoi pezzi in tutte le radio e le tv. Oltre vent’anni dopo, canta quegli stessi brani in un locale di provincia con suo figlio Bruno (Alessandro Piavani, qui il nostro shooting), chitarrista, a causa del quale la sua carriera si è fermata. O almeno questo è quello che si racconta lei. Bruno e Isabella hanno un rapporto morboso, quasi più da fratelli che da madre e figlio, un legame che viene messo in discussione quando Arianna (Federica Sabatini), la leader di un gruppo rock, propone al ragazzo di entrare nella sua band.

«La musica ha un ruolo fondamentale nel film, perché vuole offrire allo spettatore input che vadano oltre l’immagine, ma che, nello stesso tempo, accompagnino lo snodo narrativo, in una caleidoscopica sinestesia emozionale» racconta la regista Letizia Lamartire «Oserei affermare che sia la terza protagonista: è legata alla sceneggiatura e si fa drammaturgia».

«Ho composto due canzoni per ognuno dei personaggi principali, Isabella, suo figlio Bruno e Arianna» spiega l’autore della colonna sonora, Matteo Buzzanca «Tre storie e personalità diverse, ciascuna doveva possedere un carattere musicale distintivo. Nella costruzione dei brani per Isabella era fondamentale riproporre un immaginario sonoro riferito a un’esperienza musicale passata e in qualche modo riconoscibile, per dare maggior verità al personaggio. Le canzoni scritte per Bruno sono minimali nei suoni e nel profilo melodico, intime, lo stile di Arianna richiedeva invece grinta e qualche sfumatura dark. Un suono rock dalle venature new wave ha preso forma attorno a New Lords e They Change Your Heart, a cui ho dato voce grazie al timbro scozzese di Emma Morton, che ha collaborato alla stesura dei testi».

Quello che vedete in apertura dell’articolo è il video è in anteprima di They Change Your Heart. Dopo la presentazione alla 33esima Settimana della Critica a Venezia, Saremo giovani e bellissimi arriva al cinema dal 20 settembre.