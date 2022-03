Sandra Bullock si prende una pausa dal cinema

Sandra Bullock ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione. Il motivo? Prendersi cura della sua famiglia.



Ad annunciarlo è stata la stessa attrice durante un’intervista a Entertainment Tonight, spiegando che non sa quanto durerà questa lontananza dal set: «Ho bisogno di stare nel posto che mi rende più felice». Casa sua, insieme ai figli Louis e Laila di 12 e 10 anni.

«Prendo molto sul serio il mio lavoro quando sono sul set: 24 ore su 24, 7 giorni su 7», ha detto l’attrice: «Ora voglio essere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con i miei bambini e la mia famiglia. Ecco dove sarò per un po’».

L’ultima occasione per vederla in un nuovo film è l’uscita di The Lost City, action movie in uscita il 21 aprile nel quale recita con Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt. E, sempre accanto a Brad, sarà quest’estate in un altro attesissimo action: Bullet Train.

Il trailer di The Lost City: