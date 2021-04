Salma Hayek nel cast di ‘House of Gucci’

Salma Hayek si aggiunge al cast di House of Gucci, il film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci. L’attrice messicana candidata all’Oscar per Frida vestirà un ruolo chiave: quello di Pina Auriemma, la veggente e confidente di Patrizia Reggiana (Lady Gaga) ingaggiata da quest’ultima per organizzare l’assassinio del marito (interpretato sullo schermo da Adam Driver).

«Sono felicissima che la mia cara amica Salma si unisca al nostro meraviglioso cast!», ha annunciato la produttrice Giannina Scott, moglie del regista. «Parlo con lei di questo progetto su Gucci da vent’anni! Ora sta succedendo davvero, e lei è parte di tutto questo. Ridley ed io siamo entusiasti!».

Per il suo ruolo nell’omicidio di Maurizio Gucci, Pina Auriemma è stata condannata a 25 anni di carcere.

Le riprese del film sono attualmente in corso in Italia. Nel cast di quello che è già il titolo più atteso della prossima stagione ci sono anche Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons.