Ronnie Wood, guarda il trailer del nuovo documentario ‘Somebody Up There Likes Me’

Il prossimo mese nei cinema del Regno Unito arriverà un nuovo documentario sulla vita di Ronnie Wood, di cui nel frattempo è stato diffuso il trailer. Somebody Up There Likes Me ripercorre la vita del chitarrista dalla sua infanzia nell’Inghilterra del dopoguerra attraverso i periodi trascorsi nel Jeff Beck Group, nei Faces e nei Rolling Stones e descrive anche i numerosi problemi di dipendenza di Wood.

Il film è diretto da Mike Figgis, premio Oscar nel 1995 per Leaving Las Vegas, e comprende interviste con Keith Richards, Mick Jagger, Rod Stewart, Charlie Watts e Wood stesso.

“Sono stato nelle mani del destino per tutta la vita”, dice Ronnie nel trailer. “Ero sempre nel posto giusto al momento giusto”.

Secondo le prime recensioni, il film non trascura il problema di Wood con l’alcool. “Se parli con una persona sobria, parli con la persona reale”, racconta la moglie Sally. “Preferisco la persona reale”.

Nel documentario ci sono anche testimonianze dei compagni di band sul suo ruolo chiave all’interno degli Stones. “Questa band lavora su due chitarre”, spiega Keith Richards. “Ed è molto importante chi le suona”.