‘Roma’, il teaser del nuovo film di Alfonso Cuarón

Netflix, che lo distribuirà, parla di Roma come del film più personale del regista premio Oscar per Gravity Alfonso Cuarón. E bisogna ammettere che il teaser in bianco e nero dà un forte senso di intimità.

Il lungometraggio è incentrato su due collaboratrici domestiche di origine mixteca, Cleo (Yalitza Aparicio) e Adela (Nancy Garcia), che si occupano dei quattro figli di una famiglia nel quartiere borghese di Roma a Città del Messico negli anni ’70. Mentre la madre, Sofia (Marina de Tavira), affronta la lunga assenza del marito, Cleo è costretta a confrontarsi con l’arrivo di notizie devastanti che minacciano la sua capacità di prendersi cura dei bambini che ama come fossero suoi.

Mentre il teaser conserva il mistero sui dialoghi e su specifici punti della trama, le straordinarie immagini in bianco e nero evocano i vari temi che il film esplorerà, come classi e razza. Inoltre pone le basi per lo sconvolgimento sociale – un confronto tra milizie sostenute dal governo e i dimostranti studenteschi – che fa da sfondo al dramma familiare al centro dell’opera.

Roma sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia alla fine di agosto. Una data esatta di rilascio deve ancora essere annunciata, anche se il film dovrebbe arrivare su Netflix e in sale selezionate entro la fine dell’anno.