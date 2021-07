Rolling Stone The Cinema Issue: in vendita per beneficenza gli scatti delle 50 nuove icone

Rolling Stone è in edicola con un numero speciale cartaceo dedicato al nuovo scenario del cinema e della serialità italiani. L’alba di un nuovo star system è il titolo che abbiamo dato a questo issue da collezione che riunisce le 50 nuove icone del nostro panorama audiovisivo: attori più o meno emergenti, ma anche registi, produttori, showrunner protagonisti di questa (ri)generazione.

Ora il marchio Rolling Stone, concesso in licenza esclusiva per l’Italia alla casa editrice Web Magazine Makers srl, e Stargraph, startup italiana di successo che coniuga tecnologia innovativa e sviluppo sostenibile, annunciano il lancio della prima piattaforma italiana (di proprietà di Stargraph) su cui acquistare e scambiare token non fungibili, in inglese “Non-Fungible Tokens” (NFT), in occasione della creazione e vendita di NFT che avranno come oggetto proprio gli scatti di questo speciale numero cartaceo.

Gli NFT sono contenuti digitali unici creati e gestiti attraverso la tecnologia blockchain che ne certifica l’autenticità attraverso un collegamento identificativo univoco. Gli esempi includono oggetti da collezione, arte digitale, oggetti all’interno di un gioco, biglietti per eventi, nomi di dominio e persino certificati di proprietà per beni fisici.

Rolling Stone presenta le 50 nuove icone, immortalate dal regista Andrea De Sica e dal fotografo Fabrizio Cestari. Tutti gli scatti artistici verranno trasformati in esclusivi NFT e venduti in esclusiva sulla piattaforma Stargraph. Tutto il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto a Scena Unita, fondo privato per i lavoratori della musica e dello spettacolo gestito da Fondazione Cesvi in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub. Già in precedenza, in occasione del 40° anniversario della scomparsa di John Lennon, Rolling Stone aveva sostenuto Scena Unita per aiutare il settore dello spettacolo duramente colpito dalla pandemia.

Stargraph è nata nel 2017 con la missione di rendere memorabili eventi sportivi e musicali, fornendo a più di 35.000 fan contenuti ed esperienze digitali uniche attraverso la blockchain e l’extended reality, in occasione di importanti eventi nel panorama italiano tra cui la Serie A, il Giro d’Italia, il Festival di Sanremo e collaborando con star internazionali del calibro di Lewis Hamilton.

Oggi la startup, vincitrice dei programmi di accelerazione IMMEDIATE e HYPE Sports Innovation, ha lanciato una piattaforma che permette di diventare proprietari di contenuti digitali iconici ed esclusivi, rendendo l’acquisto degli NFT semplice e alla portata di tutti e permettendo inoltre di ricompensare la passione dei fan attraverso un sistema di remunerazione a fronte dei successi raggiunti dai propri idoli.