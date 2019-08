Roger Waters, guarda la nuova clip dal film ‘Us + Them’

A pochi giorni di distanza dal debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, Us + Them, il film sul tour di Roger Waters, torna a mostrarsi con una clip inedita. Il video mostra il bassista e la sua band mentre suonano Us and Them, il classico di Dark Side of the Moon che dà titolo al tour.

«Il pubblico potrebbe urlare di gioia, e va benissimo, ma molti scoppieranno a piangere», aveva detto Roger Waters del film girato da Sean Evans (già al lavoro per la pellicola sull’ultimo tour di The Wall), che arriverà nelle sale italiane il 7, 8 e 9 ottobre. Potete vedere la clip in cima all’articolo.