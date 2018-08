‘Rocketman’ le prime immagini dal set del biopic su Elton John

Il 2018 è stato un anno da incorniciare per i fan di Elton John. Prima l’enorme e inaspettato successo del cofanetto Revamp – una collezione delle canzoni più note scritte da John e Bernie Taupin e reinterpretata da ospiti come i Queens of the Stone Age, Florence + the Macine, Ed Sheeran e addirittura Q-Tip -, poi Rocketman, il biopic dedicato alla sua carriera.

Diretto da Dexter Fletcher, il film racconterà i primi anni di Elton John alla Royal Academy of Music e l’inizio dell’amicizia con Bernie Taupin (Jamie Bell). Nel cast anche Richard Madden (Game of Thrones) nel ruolo del manager John Reid, e Bryce Dallas Howard (The Village) in quello della madre del cantautore.

Le riprese sono attualmente in corso a Londra, e il Daily Mail ha diffuso alcune immagini dal set, dove è possibile spiare il set in stile anni ’50 e lo splendido costume indossato dal protagonista Taron Egerton. Potete vedere le immagini in cima all’articolo.