Robert Redford si ritira: ‘The Old Man & The Gun’ sarà il suo ultimo film

Robert Redford non reciterà più. L’aveva annunciato nel 2016 – «farò altri due film e poi basta» – e ora sembra determinato a mantenere la sua promessa: l’attore due volte premio Oscar ha dichiarato a Entertainment Weekly che non apparirà più sul grande schermo. «Mai dire mai, ma sono abbastanza sicuro che con questo film smetterò di fare l’attore, inizierò il ritiro. Perché? Faccio questo lavoro da quando ho 21 anni», ha detto.

«Mi sono detto: “Beh, così è abbastanza”, e perché non smettere con qualcosa di ottimista e positivo?» Il suo ultimo film sarà The Old Man & The Gun, dove interpreta Forrest Tucker, un rapinatore di banche e artista dell’evasione fuggito di prigione 17 volte. «Un personaggio meraviglioso da interpretare a questo punto della mia vita. Mi sono chiesto: forse per lui il vero brivido della vita è fuggire?». Il film arriverà in sala il 28 settembre.