Robert Forster, l’omaggio di Tarantino: “Il mondo ha perso un fuoriclasse” 

Quentin Tarantino ha rilasciato un comunicato per commentare la morte dell’attore Robert Forster, scomparso il 12 ottobre dopo una lunga malattia. Forster aveva interpretato Max Cherry in Jackie Brown, il terzo film di Tarantino, e il ruolo gli fece guadagnare una nomination agli Oscar del 1998.

“Oggi il mondo ha perso un gentiluomo in meno”, ha scritto Tarantino. “Un fuoriclasse in meno. Una brava persona in meno. Un padre meraviglioso in meno. Un grande attore in meno. Ricordo tutte le colazioni passate insieme. Tutte le storie. Tutte le belle parole. Tutto il supporto. Scritturare Robert Forster per Jackie Brown è stata una delle scelte migliori di tutta la mia vita”.