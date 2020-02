Rivelato il costume da Batman di Robert Pattinson

Matt Reeves ha svelato le primissime immagini di Robert Pattinson nei panni di Batman. Nel video, punteggiato dalla colonna sonora di Michael Giacchino, Pattinson entra nell’inquadratura immerso in una luce rosso cupo, mentre il suo costume da Batman viene lentamente messo a fuoco. Le immagini hanno animato il web: in molti hanno paragonato il look a quello del protagonista di Daredevil. Secondo un’altra teoria poi, il simbolo che appare sul petto del costume potrebbe essere fatto con l’arma che ha ucciso i genitori di Bruce Wayne. Per saperne di più ovviamente dovremo aspettare The Batman, che debutterà al cinema il 25 giugno 2021.

Intanto, lo scorso settembre, Pattinson aveva raccontato a Variety di essere sempre stato un grande fan dei film di Batman di Tim Burton. Dopo aver sentito che Reeves stava lavorando a un nuovo progetto per Warner Bros., ha fatto di tutto per avere la parte.

“Batman mi è ronzato in testa per un po’”, confessa Pattinson. “È una cosa così assurda da dire. Avevo l’idea di interpretarlo, e pungolavo Matt. Lui non ha accettato nessuna pressione, e io continuavo a chiedere di incontrarlo”.

Ma una volta che il casting era in fase finale, Pattinson ha provato il costume – o, almeno, la versione di Reeves. “Ricordo di aver detto a Matt: ‘Ti trasforma di brutto!’. E lui: ‘Lo spero, sei letteralmente dentro al Batsuit!'”.

“Di colpo ti senti potente”, ha raccontato Pattinson. “Ed è sorprendente, ma è molto difficile entrarci, il rituale è abbastanza umiliante. Hai cinque persone che cercano di infilarti in questa tuta. Una volta che l’hai indossata, pensi: ‘Sì, mi sento forte, mi sento un duro, anche se mi serve qualcuno che mi aiuti a strizzare le chiappe dentro questa cosa’”.

Nel cast di The Batman ci son anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Colin Farrell in quello di Pinguino, Paul Dano sarà l’Enigmista, Jeffrey Wright James Gordon e Andy Serkis il maggiordomo Alfred Pennyworth.

Kravitz ha detto a Variety che lavorare con Pattinson è “intenso”.

“Non avevo mai recitato con lui prima, ma siamo stati insieme nelle ultime settimane, ho dovuto fare dei camera test con lui, ci siamo allenati insieme, abbiamo fatto le prove. Ed è una persona meravigliosa, un attore davvero premuroso”, ha spiegato Kravitz. “Sarà dura perché c’è molta pressione, ma ci guardiamo le spalle e sosteniamo l’un l’altro.”