Rimandata l’uscita del nuovo film di Wes Anderson

I fan di Wes Anderson dovranno aspettare ancora un po’ per vedere The French Dispatch, il nuovo film del regista originariamente previsto per l’estate. La nuova data di debutto nelle sale è il 16 ottobre.

Il decimo film di Anderson è una raccolta di storie tratte dall’ultimo numero di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del XX secolo. Con un cast a dir poco stellare: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet (nudo), Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson. Ma anche un elenco di guest star niente male: Liev Schreiber, Anjelica Houston, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Edward Norton, Elizabeth Moss, Henry Winkler (sì proprio lui, l’ex Fonzie di Happy Days). Qui potete vedere il trailer: