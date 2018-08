Rihanna e Donald Glover stanno girando un film insieme

Rihanna e Donald Glover sono a Cuba insieme per girare un film, temporaneamente intitolato Guava Island e girato da Hiro Murai. I due musicisti sono stati fotografati insieme, e Pop Crave ha diffuso l’immagine su twitter. Murai è uno dei collaboratori storici di Glover: ha girato il famoso videoclip di This Is America e diversi episodi della serie tv Atlanta.

.@Rihanna & @DonaldGlover on set for an upcoming project in Cuba.

Many fans believe that this could be for an upcoming movie titled “Guava Island” after it was reported by a Cuban publication that Rihanna’s trip coincided with apparent filming dates. pic.twitter.com/61xaIksfr3

— Pop Crave (@PopCraveNet) 16 agosto 2018