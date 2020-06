‘Respect’, guarda Jennifer Hudson nei panni di Aretha Franklin nel trailer del biopic

Jennifer Hudson si trasforma in Aretha Franklin nel nuovo trailer del biopic Respect. Il film, che racconta l’ascesa della diva da bambina che canta nel coro della chiesa di suo padre a superstar internazionale, sarà presentato in anteprima a dicembre.

Il premio Oscar aveva recentemente anticipato la sua interpretazione in un breve teaser, ma questo video ci offre più sequenze di Hudson nei panni della regina del soul, dalle sue esibizioni glamour sul palcoscenico all’impatto che ha avuto sul movimento per i diritti civili.

Il trailer ufficiale ha debuttato durante i BET Awards di domenica sera, con la potente cover di Respect di Hudson a fare da colonna sonora. La clip presenta scene di Franklin che si esibisce e si impone durante alcune interazioni con gli uomini della sua vita e dell’industria musicale. Diretto da Liesl Tommy, il film è interpretato anche da Marlon Wayans, Audra McDonald, Forest Whitaker, Queen Latifah, Mary J. Blige e Marc Maron.

Prima del debutto del trailer, Hudson ha eseguito una cover di Young, Gifted & Black di Aretha durante lo show. Vestita con un abito verde smeraldo, Hudson si è seduta prima dietro un pianoforte bianco e poi si è alzata per continuare la performance dietro a un microfono in piedi. A circondarla c’era cantanti di back-up vestiti di bianco.

Aretha in persona aveva scelto Hudson per interpretarla sullo schermo prima della sua morte nel 2018, ma la star di Dreamgirls non sarà l’unico nome a calarsi nei suoi panni. Cynthia Erivo interpreterà Franklin in Genius: Aretha la seria antologica di National Geographic, che è stata posticipata a causa del COVID-19.