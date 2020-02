Razzie 2020, ‘Cats’ conquista otto nomination

Prevedibilmente rinnegato dagli Oscar e da praticamente ogni premio di questa stagione, Cats ha collezionato otto nomination ai Golden Raspberry Award, ovvero i Razzie, la celebrazione annuale del peggio di Hollywood.

L’adattamento per il grande schermo del musical di Broadway, un disastro di critica e di pubblico, è nominato nelle categorie peggior film, peggior attrice (Francesca Hayward), peggior attrice non protagonista (Judi Dench e Rebel Wilson), peggior attore non protagonista (James Corden), peggior combo sullo schermo (per “ogni mezzo felino/mezzo umano” più Jason Derulo e “il suo pacco ridotto in CGI”), peggior regista (Tom Hooper) e peggiore sceneggiatura. Taylor Swift e Idris Elba sono stati risparmiati.



Anche Rambo: Last Blood e A Madea Family Funeral hanno portato a casa otto nomination (compresa peggior film) ai Razzie di quest’anno. E pure The Haunting of Sharon Tate e The Fanatic con John Travolta sono in lizza per worst picture.

Altre candidature importanti includono Anne Hathaway come peggior attrice per due film (Serenity e Attenti a quelle due), Fred Durst tra i peggiori registi (The Fanatic), Matthew McConaughey peggior attore (Serenity) e John Travolta, che colleziona due nomination per The Fanatic e Trading Paint e una nella categoria peggior combo sullo schermo: “John Travolta e ogni sceneggiatura che accetta”.

Su una nota più positiva, gli ex punchball dei Razzie Adam Sandler (Diamanti grezzi), Jennifer Lopez (Le ragazze di Wall Street) e Eddie Murphy (Dolemite Is My Name) sono stati nominati per il Razzie Redeemer Award, un premio che riconosce i loro acclamati ruoli nel 2019.

Di solito i vincitori dei Razzie vengono annunciati il giorno prima degli Academy Award, ma quest’anno gli organizzatori hanno optato invece per rivelare solo i nominati in vista degli Oscar di domenica.



“A causa del nuovo calendario anticipato degli Oscar 2020, che ha scombussolato l’intero settore, noi qui ai vertici dei Razzie abbiamo deciso di risparmiarci l’ansia e di seguire un programma tutto nostro quest’anno”, avevano detto gli organizzatori in precedenza. La data dei Razzie non è ancora stata annunciata al momento.

Ecco l’elenco completo dei nominati ai Razzie:

Peggior film

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood



Peggior attore

James Franco, Zeroville

David Harbour, Hellboy

Matthew McConaughey, Serenity

Sylvester Stallone, Rambo: Last Blood

John Travolta, The Fanatic e Trading Paint

Peggior attrice

Hilary Duff, The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway, Attenti a quelle due e Serenity

Francesca Hayward, Cats

Tyler Perry (Medea), A Madea Family Funeral

Rebel Wilson, Attenti a quelle due

Peggior attore non protagonista

James Corden, Cats

Tyler Perry (Joe), A Madea Family Funeral

Tyler Perry (Uncle Heathrow), A Madea Family Funeral

Seth Rogen, Zeroville

Bruce Willis, Glass



Peggior attrice

Jessica Chastain, Dark Phoenix

Cassi Davis, A Madea Family Funeral

Judi Dench, Cats

Fenessa Pineda, Rambo: First Blood

Rebel Wilson, Cats

Peggior combo sullo schermo

Ogni mezzo felino/mezzo umano, Cats

Jason Derulo il suo pacco ridotto in CGI, Cats

Tyler Perry e Tyler Perry (o Tyler Perry), A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone e la sua rabbia impotente, Rambo: First Blood

John Travolta e ogni sceneggiatura che accetta

Peggior regista

Fred Durst, The Fanatic

James Franco, Zeroville

Adrian Grunberg, Rambo: First Blood

Tom Hooper, Cats

Neil Marshall, Hellboy



Peggior sceneggiatura

Cats

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Peggior remake o sequel

Dark Phoenix

Godzilla: King of the Monsters

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Razzie al disprezzo per la vita umana e la proprietà pubblica

Dragged Across Concrete

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo: First Blood



Razzie Redeemer Award

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Keanu Reeves, John Wick 3 – Parabellum e Toy Story 4

Adam Sandler, Diamanti grezzi

Jennifer Lopez, Le ragazze di Wall Street

Will Smith, Aladdin