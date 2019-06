‘Rambo: Last Blood’, il trailer del quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone

Dopo una serie di viaggi in giro per il mondo, l’ormai attempato eroe di guerra di Sylvester Stallone si è sistemato in Arizona nel trailer di Rambo: Last Blood.

Sulle note di Old Town Road di Lil Nas X, la clip segue John Rambo (Stallone) mentre va a cavallo e si rilassa su una sedia a dondolo prima affrontare il suo passato in una battaglia epica (e apparentemente definitiva).

“Ho vissuto in un mondo di morte”, dice Rambo nel trailer. “Ho visto morire le persone che amavo. Alcune velocemente con un proiettile, altre senza che rimasse abbastanza da seppellire. In tutti questi anni ho mantenuto i miei segreti. Ma è giunto il momento di affrontare il mio passato”.

Diretto da Adrian Grunberg, il quinto episodio della serie segue Rambo che si reca in Messico per combattere un cartello dopo che la figlia di un suo amico è stata rapita. Il film vede la partecipazione di Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal.

“Voglio che sappiano che la morte sta arrivando e non c’è niente che possano fare”, afferma Rambo nel trailer.

Rambo: Last Blood arriva 37 anni dopo il primo film della serie, First Blood, in cui Stallone intepretava per la prima volta il ruolo del veterano della guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano. L’ultima volta Stallone ha vestito i panni del personaggio nel 2008 per il quarto film della serie Rambo. Il quinto (e ultimo?) capitolo arriva al cinema il prossimo 20 settembre.