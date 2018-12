‘Ralph Spacca Internet’, Francesca Michielin adatta e interpreta uno dei brani originali

In Ralph Spacca Internet, il ragazzone che distrugge edifici in 8-bit dovrà lasciare la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo del web, insieme alla compagna di avventure Vanellope von Schweetz. I due rischieranno tutto viaggiando per la rete alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare “Sugar Rush”, il videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, a Ralph e Vanellope toccherà fare affidamento sui cittadini di Internet per trovare la giusta direzione.

Come in ogni grande cartoon Disney che si rispetti, anche in questo, che è il 57esimo dello studio, la musica gioca un ruolo fondamentale. E Francesca Michielin ha adattato dall’inglese e interpretato uno dei brani originali nella colonna sonora, titolo Il mio posto è Slaughter Race: «Parla del saper lasciare libere le persone che amiamo, perché anche nelle amicizie più profonde bisogna avere la forza e a volte il coraggio di lasciar andare» spiega la cantautrice nel video che trovate sopra «E del fatto che, se ci troviamo bene in un posto, la persona a cui vogliamo bene deve accettare che noi vogliamo rimanere lì, conoscere persone e scoprire cose nuove».

Diretto da Rich Moore e Phil Johnston e prodotto da Clark Spencer, Ralph Spacca Internet arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio 2019.