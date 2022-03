Queste tre attrici hanno fatto il provino per interpretare Madonna nel suo biopic

Sono tre le attrici che, secondo quando riportato da fonti vicine alle produzione, hanno già sostenuto il provino per il ruolo di Madonna nel biopic che la stessa Queen of Pop ha scritto – insieme al premio Oscar per Juno Diablo Cody, che poi ha abbandonato il progetto – e che dirigerà in prima persona.

Non è ancora stata però scelta colei che le presterà il volto sullo schermo, in quella che dovrebbe essere la storia dell’arrivo della futura popstar a New York e della sua formazione personale e artistica.

Ecco le tre “provinate”.

La prima è Sydney Sweeney, 24 anni, nota per il ruolo di Cassie in Euphoria e anche tra i protagonisti della prima stagione di The White Lotus, sempre prodotta da HBO.

Il secondo nome sarebbe quello della venticinquenne Barbie Ferreira, alias Kat sempre nella serie di Sam Levinson. Né lei né Sweeney hanno rilasciato alcuna dichiarazione sul loro eventuale coinvolgimento nel progetto.