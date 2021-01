Quest’anno vedrete un nuovo film originale Netflix a settimana

Tenetevi forte. Netflix ha annunciato tutti i film che lancerà nel 2021: il servizio di streaming prevede di rilasciare 70 lungometraggi nel corso dell’anno, superando di gran lunga la produzione annuale degli studios tradizionali e persino di altre piattaforme di streaming. C’è da dire, salvo casi di grandi autori, che gli originali Netflix usciti finora erano decisamente sotto la media, ma i super nomi coinvolti questa volta fanno ben sperare.

La line-up – che, secondo Deadline, include 52 film live-action in lingua inglese, 10 in lingua non inglese e otto animati – è piena di star e registi di serie A, alcuni dei quali hanno firmato anche accordi per più titoli (come Kevin Hart, che proprio lunedì ha spuntato un contratto a nove cifre per quattro film) e altri che compaiono in uscite una tantum. I grandi nomi includono Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Sandra Bullock, Meryl Streep, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Zendaya, Jake Gyllenhaal e molti altri.

DiCaprio farà il suo debutto in streaming nella prossima commedia di Adam McKay Don’t Look Up, con Streep, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Chris Evans e Jonah Hill. Altri film in programma includono Army of the Dead, un film sugli zombi diretto da Zack Snyder; The Harder They Fall, un western con Idris Elba, Regina King e Lakeith Stanfield prodotto da Jay-Z; e The Power of the Dog di Jane Campion, un film drammatico ambientato in un ranch del Montana.

Inoltre Halle Berry e Lin-Manuel Miranda debutteranno entrambi alla regia sulla piattaforma. Berry dirigerà Bruised, la storia di un ex atleta di MMA che lotta per riprendere la custodia del figlio, mentre Miranda adatterà il musical di Jonathan Larson tick, tick… BOOM!